ترامب مدافعا عن بيانه: لن أتخلى عن السعودية بسبب مقتل خاشقجي

جهينة نيوز

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن البيان الذي أصدره بشأن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي بعنوان "أمريكا أولا"، وقال إنه لن يتخلى عن المملكة العربية السعودية واستثماراتها بسبب مقتل خاشقجي.

وقال، في تصريحات للصحفيين بعد البيان الذي أصدره، إن الاستخبارات المركزية الأمريكية لم تتوصل إلى تقييم "حاسم ونهائي" بشأن مقتل خاشقجي. وأضاف ترامب: "ربما فعل وربما لم يفعل"، في إشارة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

واعتبر ترامب أنه سيكون "خطأ كبيرا" أن يتخلى عن العلاقة مع السعودية بسبب قضية خاشقجي. وقال إنه "لن نتخلى عن مئات ملايين الدولارات ونسمح لروسيا والصين بالحصول عليها".

وأضاف ترامب: "إذا انفصلنا عنهم فإن أسعار نفطكم سوف تخترق السقف". وتابع بالقول: "إنها معادلة بسيطة جدا بالنسبة لي، الأمر بالنسبة لي هو أن تكون أمريكا عظيمة مجددا وأن تكون أمريكا أولا"، وأكد أنه لن يسمح بـ"تدمير" الاقتصاد الأمريكي بسبب مقتل خاشقجي.

وهاجم ترامب إيران مجددا، قائلا إن العالم يحتاج إلى ثقل موازن من أجل مواجهة إيران، مضيفا: "إذا تخلينا عن المملكة العربية السعودية سيكون خطأ كبيرا جدا".

المصدر CNN