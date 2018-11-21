منتخب سورية لكرة القدم يفوز على نظيره الكويتي ودياً

جهينة نيوز

فاز منتخب سورية لكرة القدم على نظيره الكويتي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم في الكويت تحضيرا لنهائيات آسيا التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة في كانون الثاني المقبل.

الشوط الأول شهد أداء جيدا لمنتخبنا حيث لعب بخطوط متقاربة وأتيحت له العديد من فرص التسجيل أبرزها تسديدة عبدالملك عنيزان في الدقيقة 20 من على مشارف منطقة الجزاء التي تصدى لها حارس مرمى الكويت كما قدم منتخبنا جملا تكتيكية منسقة شكلت خطورة على مرمى المنتخب الكويتي وكادت تنتهي بشباكه أكثر من مرة لولا الكثافة الدفاعية لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.

وتمكن منتخبنا من هز شباك منافسه بهدف زاهر ميداني في الدقيقة 74 من راسية متقنة اثر متابعته لكرة ثابتة لمؤيد عجان ليبدا المنتخب الكويتي تكثيف ضغطه الهجومي لإدراك التعادل وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة عزز خالد المبيض تقدم منتخبنا بهدف ثان جاء من خارج منطقة الجزاء بعد مراوغة متقنة للدفاع الكويتي وقلصت الكويت الفرق في الوقت بدل الضائع عبر يوسف ناصر لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا بهدفين لهدف.

ولعب منتخبنا خمس مباريات ودية منذ أيلول الماضي حيث فاز على البحرين بهدف دون رد وخسر أمام قيرغيزستان1-2 وامام الصين صفر-2 وتعادل أمام أوزبكستان وعمان بالنتيجة ذاتها بهدف لمثله.