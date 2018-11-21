الغرب يدق ناقوس الخطر بسبب زيارة للرئيس الكوبي

جهينة نيوز

يثير احتمال نشر روسيا قواعد عسكرية في كوبا، قلقا دفينا مزمنا لدى الغرب، الذي ما زالت تؤرقه أزمة الصواريخ في جزيرة الحرية عام 1962، حين وقف العالم على شفير حرب نووية.

ونقلت صحيفة "دايلي ستار" اليوم عن مؤسسة جيمستاون البحثية، إن الدول الغربية تخشى أن يكون نشر قواعد عسكرية روسية في كوبا، بمثابة رد من موسكو على تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بانسحاب بلاده من معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، مشيرة إلى أن التوسع المحتمل للنفوذ العسكري الروسي في هذه المنطقة مثير للقلق بشكل خاص في الغرب، لأنه يذكّره بما كان في عام 1962 يوم وقعت أزمة الكاريبي، حين تم نشر أسلحة نووية في جزيرة الحرية (كوبا) على قاب قوسين أو أدنى من الأراضي الأمريكية.

ووفقا للصحيفة، فإن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، لموسكو مؤخرا، وعقده أول اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين وعدد من السياسيين الروس رفيعي المستوى، أثارت مخاوف الغرب وقلقه في آن. كما أن الإعلان عن أن بوتين ناقش التعاون العسكري بين البلدين مع الضيف الكوبي، دفع الباحثين إلى الاعتقاد بأن موسكو قد تعيد فتح مركز التجسس الإلكتروني في لورديس بكوبا، الذي أغلق قبل 16 عاما، وأيضا بناء قواعد إضافية لمراقبة أنشطة الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي.

وزار دياز كانيل روسيا من الأول إلى الثالث من نوفمبر بدعوة من بوتين و ذلك خلال جولة شملت عدة بلدان للرئيس الكوبي. والتقى الزعيم الكوبي مع نظيره الروسي، ورئيس الوزراء دميترى مدفيديف، فضلا عن رئيس مجلس دوما الدولة (النواب) فياتشيسلاف فولودين، ورئيسة مجلس الاتحاد (الشيوخ)، فالنتينا ماتفيينكو.

وهدد ترامب بانسحاب واشنطن من معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. ووفقا له، فإن أمريكا سوف تزيد من إمكاناتها النووية حتى "يعود الجميع إلى رشدهم"، وبعد ذلك ستكون الولايات المتحدة مستعدة لوقف هذه العملية والبدء في الحد من التسلح. وأوضح أن هذه الرسالة موجهة في المقام الأول إلى الصين وروسيا.

وقال الكرملين إن موسكو تريد توضيحات من واشنطن أكثر تفصيلا، وأضاف أن خرق بنود معاهدة الصواريخ سيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات لحفظ أمنها. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أي إجراء أمريكي في هذا المجال سيقابل بإجراء روسي مناسب.