بومبيو: نأمل في أن تدفع السعودية لنا أموال صفقات الأسلحة في الوقت المناسب

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سعي الولايات المتحدة للحفاظ على شراكتها "الحيوية" مع السعودية، معربا عن أمله بدفع المملكة أموال صفقات الأسلحة الأمريكية في الوقت المناسب.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن على الإدارة الأمريكية اتباع سياسات، بما في ذلك تجاه السعودية، تسهم في ضمان الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأضاف موضحا: "تواصل الولايات المتحدة علاقاتها مع السعودية لأنها شريك مهم بالنسب إلينا. وهذا واجبنا التاريخي ولديه أهمية حيوية للأمن الأمريكي".

وأشار بومبيو إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "متشبث" بالعلاقات مع السعودية، مشددا على أن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين.

وفي الوقت ذاته أعرب بومبيو عن أمله بأن تدفع السعودية في الوقت المناسب كل الأموال المستحقة في إطار صفقات الأسلحة مع الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنه أجرى مساء اليوم محادثات مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، بحثا خالالها قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، المعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، والذي تم اغتياله يوم 2 أكتوبر الماضي في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية.

ودافع بومبيو بتصريحاته عن موقف سيد البيت الأبيض الذي أصدر في وقت سابق من اليوم بيانا تطرق فيه إلى قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وقال إن إدارته تعتزم أن تبقى شريكا ثابتا للسعودية "لضمان مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل"، على الرغم من أنه اعترف بأن ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، "من المحتمل جدا" أنه علم بالتخطيط لهذه العملية التي أثارت أصداء دولية واسعة مصحوبة بانتقادات حادة موجهة للرياض.