مبعوث واشنطن الى الجماعات الارهابية في سورية على كل الدول مغادرة سورية بإستثناء هذه الدولة

جهينة نيوز

اعتبرت الولايات المتحدة أن على كافة الدول الأجنبية باستثناء روسيا، وبالدرجة الأولى إيران، أن تسحب قواتها المنتشرة في سورية.

وأشار المبعوث الأمريكي الى الجماعات الارهابية في سورية، جيمس جيفري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء عبر الهاتف، إلى أن المطالب الأمريكية بانسحاب القوات الأجنبية من سورية لا تشمل الوجود الروسي المتمثل بنقطة الإمداد المادي التقني في طرطوس والقاعدة الجوية في حميميم.

وأوضح جيفري أن الإدارة الأمريكية لا تدرج هذين المركزين في قائمة القوات التي يجب انسحابها لأنهما كانا موجودين في سورية قبل اندلاع الأزمة في البلاد عام 2011.

وتابع جيفري: "ستكون كل القوات الأخرى مستعدة للخروج من سورية حال انسحاب الإيرانيين ووجود حل سياسي" في مناورة جديدة من قبل الادارة الامريكية التي لم تطلب من كيان الإحتلال الصهيوني مغادرة الجولان و أكثر من ذلك صوتت معه ضد سيادة سورية على الجولان المحتل قبل أيام في الأمم المتحدة.

و يذكر أن الوجود الأجنبي الغير شرعي في سورية يتمثل بدول من الناتو و هي تركيا و فرنسا و بريطانية و قوات الاحتلال الامريكي شمال سورية, و الاحتلال الاسرائيلي في الجولان المحتل.