حارس بن سلمان: "جاء يوم حسابك يا خائن"

جهينة نيوز

تفاعلت قضية مقتل جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، مع الكشف عن تفاصيل نشرتها وسائل إعلامية تركية حول أجزاء من تسجيلات صوتية لما جرى في القنصلية السعودية في إسطنبول، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي و التي جميعها تشير الى أن تركيا كانت تعلم بالجريمة و أرسلت خاشقجي لحتفه حين كانت المخابرات التركية تسجل بالصوت و الصورة مقتل خاشقجي.

وأشارت التسجيلات إلى أن أربعة أشخاص من فريق الاغتيال استقبلوا خاشقجي في أحد أقسام القنصلية مختص بالمعاملات الإدارية، وجذبه أحدهم من يده.

وقد اعترض خاشقجي على الشخص الذي جذبه قائلا «من تظن نفسك ولماذا تفعل هذا؟»، ثم حدث شجار وصراخ، قبل أن يؤخذ إلى قسم مختص بمعاملات منح التأشيرات.

وأوضحت التسجيلات أنه بمجرد دخول خاشقجي باشره أعضاء الفريق بالشتائم، وقال له ماهر عبد العزيز المطرب – أحد الحراس الشخصيين لولي العهد السعودي- بأن صرخ في وجهه «يا خائن جاء يوم حسابك»، ليبدأ ضربه وتعذيبه قبل أن تبدأ عملية القتل.

ورصدت التسجيلات وجود ثمانية أصوات، تم التعرف منها على ماهر المطرب والقنصل السعودي محمد العتيبي، إضافة إلى صوت خاشقجي.

تحدثت التسجيلات أيضا عن بعض ما جرى بعد عملية القتل، حيث قالت إن حوارا دار بين مصطفى المديني (الشخص الذي أوكلت له مهمة ارتداء ثياب خاشقجي والخروج من مبنى القنصلية) وعنصر آخر، قال فيها المديني «إنه لأمر مرعب ومخيف أن أرتدي ثياب شخص قتلناه قبل دقائق»، بعدها باشر بارتداء ثياب خاشقجي فوجد أن حذاءه لا يناسب قدمه، فأشار من كان معه في الغرفة إلى أن يرتدي حذاء رياضيا، وأن هذا لن يلفت انتباه أحد، وبعد ارتدائه الحذاء خرج من الباب الخلفي، وأجمع الفريق حينها – بحسب التسجيلات-على أنه يشبه خاشقجي بشكل كبير.