الإكسبرس السوري يستأنف عمله و سفينة إنزال في الطريق الى طرطوس

جهينة نيوز

دخلت سفينة الإنزال الكبيرة الروسية "نيقولاي فيلتشينكوف"، اليوم الثلاثاء، مياه البحر المتوسط عبر مضيق البوسفور، حسبما أوردت مواقع إلكترونية تركية نشرت تسجيل فيديو و صور يظهر مرور السفينة.

وبحسب مواقع تركية فإن السفينة تتوجه نحو ميناء طرطوس السوري، مقر مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول البحري الروسي.

وذكرت المواقع أن رحلة "نيقولاي فيلتشينكوف" هي الثامنة لها إلى شواطئ سورية منذ بداية العام الجاري.

وأوردت وسائل إعلام دولية أن سفن الإنزال الكبيرة وسفن مساعدة روسية، إلى جانب سفن تستأجرها روسيا، تشارك في عملية نقل شحنات السلاح و الذخائر و المعدات إلى كل من قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية، ومركز الإمداد في طرطوس، وكذلك إلى الجيش العربي السوري ضمن ما يسمى الإكسبرس السوري.

و يعتقد ناشطون أن عودة سفن الإكسبرس السوري للعمل قد يكون ضمن التحضير لمعركة إدلب و ذلك مع عدم إلتزام النظام التركي بتطبيق إتفاق سوتشي حين تعهد أردوغان للرئيس الروسي بسحب الارهابيين و السلاح المتوسط و الثقيل الى ما خلف الطريق الدولي اللاذقية و حلب و هو بعمق 15-20 كلم ضمن ما يسمى المنطقة منزوعه السلاح