روسيا:جثث القتلى في دوما والمصابين لم يعرضوا حتى الآن

الثلاثاء, 20 تشرين الثاني 2018 الساعة 21:20 | سياسة, عالمي

روسيا:جثث القتلى في دوما والمصابين لم يعرضوا حتى الآن

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يتم حتى الآن عرض المصابين من مكان حادث الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما السورية أو جثث القتلى.

وأعلن قائد قوات الحماية من الإشعاعات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي، ايغور كيريلوف، أنه لم يتم حتى الآن عرض المصابين من مكان حادث الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما السورية، أو جثث القتلى.

وقال كيريلوف خلال مؤتمر صحفي: "بحب بيانات "الخوذ البيضاء" قتل ما بين 300 و 1700 شخص، لكن حتى الآن لم يتم عرض المصابين، الذين يجب أن يكون عددهم لا يقل عن ثلاثة أضعاف، ولا جثث الناس الذين لقوا حتفهم في هذا الحادث".


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