إطلاق اسم زعيم خليجي على أحد ألوية الجيش الأردني

جهينة نيوز

بمناسبة زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى عمّان، أطلقت السلطات الأردنية اسمه على أحد الألوية في القوات المسلحة للمملكة.

وعقب مفاوضات ثنائية بينهما، حضر العاهل الأردني عبد الله الثاني وضيفه الإماراتي مراسم إطلاق اسم الأخير على لواء التدخل السريع "عالي الجاهزية"، في قصر الحسينية، حسب وكالة "بترا".

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة جاءت "تعبيرا عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وتقديرا للأشقاء في دولة الإمارات ولسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في دعم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، خصوصا في مشاريع الإسكان العسكري ومدارس التدريب وغيرها".

وسلم العاهل الأردني إلى ولي عهد أبو ظبي علم اللواء بالشارة والاسم الجديدين.

وبالتزامن مع المراسم الاحتفالية، حلقت مجموعة من المروحيات من نوع "بلاك هوك" أمام موقع تسليم العلم، وعلى متنها مجموعة من عناصر اللواء، فيما عرضت مجموعة من الآليات العسكرية التي يستخدمها اللواء في عملياته بكامل تجهيزاتها العملياتية.

وتأسس هذا اللواء في عام 2014 بمستوى كتيبة لقوة رد الفعل السريع، وفي عام 2017 أصبح بمستوى لواء يضم كتائب التدخل السريع 91 و81 و61 "المغاوير"، مثلما يضم اللواء العنصر النسائي للمساعدة في أداء الواجبات المنوطة بهن.