افتتاح اول صيدلية آلية (روبوتية مؤتمتة) في ايران

جهينة نيوز

رعى وزير الصحة الايراني افتتاح عدة مشاريع طبية بما فيها أول صيدلية آلية (روبوتية) في مدينة ارومية مركز محافظة اذربايجان الغربية.

افتتح وزير الصحة الايراني حسن قاضي زادة هاشمي عيادة تخصصية تضم 5 غرف عمليات و30 سريرا وعيادات فرعية.. وقد انتهت العمليات الإنشائية لهذا المشروع. وفي المرحلة اللاحقة سيتم افتتاح عيادة تخصصية وتخصص عالي بـ10 طوابق.

ومن المقرر ان يتم نقل جميع العيادات التابعة لجامعة العلوم الطبية والعيادات الفرعية الى هذا المبنى.

وتضم هذه العيادة التخصصية مختبرا وقسم أشعة رقمية وصيدلية آلية (روبوتية)، وهي الأولى من نوعها على صعيد البلاد.

كما افتتح وزير الصحة، مشروع العيادات التخصصية والتخصص العالي، ويقع في 9 طوابق، ويضم قسما مجهزا لطب الاسنان (عام وتخصصي) وطابق يضم 7 شقق إقامة تضم كل منها 3 غرف.

وافتتح وزير الصحة ايضا مستشفى "كوثر" للامراض النسائية، والتي تضم 300 سرير، وتضم إمكانات بما فيها قسم التصوير والأشعة والسونار وعيادة الطوارئ والمختبر وقسم الجراحة وقسم العناية الفائقة وقسم الولادة والعناية الخاصة بحديثي الولادة إضافة الى مهبط للمروحيات.

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