شهداء الشرقية تتوعد جيش الاحتلال التركي في عفرين

جهينة نيوز

بعد أن غدر الاحتلال التركي بالميليشيات التي شكلها و قاتلت أمام جيشه خلال العدوان عفرين هاجم مواقع ميليشياته حيث حدثت إشتباكات واسعه خلال اليومين الماضيين في مدينة عفرين و عليه أصدرت ميليشيا شهداء الشرقية بياناً أوضحت فيه أنها تكبدت 13 قتيل خلال هجوم جيش الاحتلال التركي على مواقعها و أكدت أنها أوقعت 25 قتيل في صفوف القوات التي هاجمت مواقعها دون أن تكشف هويتهم اكانوا من جنود الاحتلال التركي او ميليشيا السلطان مراد, و قالت شهداء الشرقية أن من إعتدى عليها بالباطل جولة و للحق جولات أخرى و هو ما فهم أنه توعد لقوات الاحتلال التركي و ميليشيا السلطان مراد و قوات الحمزة.

و في سياق متصل قالت مصادر أهلية أن التوتر يسود كل عفرين و الباب و جرابلس مع توقع توسع عمليات جيش الاحتلال التركي ضد الملسحين الذين أدخلوه الى تلك المناطق.

و كان جيش الإحتلال التركي شن هجوم واسع على ميليشيات في مدينة عفرين شاركت الاحتلال التركي بالهجوم على المدينة و ريفها و قتل الجيش التركي عدد من ميليشياته و أسر و آخرين و بشكل خاص من ميليشيا شهداء الشرقية و ميليشيا أحرار الشرقية الارهابيان.