صناعة حلب تمنح 286 رخصة لمشروع صناعي وحرفي خلال العام الجاري

جهينة نيوز

منحت مديرية صناعة حلب خلال العام الحالي 286 قرار ترخيص لمشاريع صناعية و حرفية بلغ رأسمالها 134ر6 مليارات ليرة توفر حين انطلاقتها بالعمل 3212 فرصة عمل.

وكشف مدير صناعة حلب المهندس معن زين العابدين جذبة في تصريح ان عدد قرارات الترخيص للمشاريع الصناعية المرخصة على القانون 21 لعام 1958 التي منحتها مديرية صناعة حلب خلال العام الحالي بلغت 219 برأسمال قدره 5 مليارات و904 ملايين ليرة، توفر 2912 فرصة عمل، فيما منحت قرارات ترخيص لـ 67 حرفة صناعية جديدة تؤمن 300 فرصة عمل برأسمال 239 مليوناً 605 آلاف ليرة.

المهندس جذبة أوضح ان المديرية منحت 41 سجلا صناعيا وحرفيا لمشاريع وحرف دخلت حيز العمل و الانتاج برأسمال بلغ 135 مليون ليرة توفر نحو 260 فرصة عمل منها 26 مشروعا صناعيا برأسمال 153 مليوناً و 15 حرفة صناعية جديداً برأسمال 82 مليون ليرة، بمجملها 90 فرصة عمل.‏

وأكد جذبة وجود إقبال جيد على إعادة تأهيل المنشآت الصناعية والحرفية من قبل الصناعيين والحرفيين من خلال التسهيلات التي تقدمها المحافظة والمؤسسات الخدمية بعد أن تم تأمين حوامل الطاقة والتغذية الكهربائية لبعض المناطق والتجمعات الصناعية في المحافظة.‏