بعد أكبر جسر بحري.. الصين تفاجئ العالم بمعجزة عمرانية

جهينة نيوز

في كل قطاع وفي كل ميدان، تواصل الصين تحقيق المستحيل وتحطيم المفاهيم التقليدية للأمور والمنجزات، وبعد أن انتهت من إنشاء أطول جسر مائي في العالم، شرعت في تنفيذ مشروع ضخم جديد.

وبدأت الصين بالفعل في أعمال بناء أطول جسر معلق من طابقين في العالم. الخميس الماضي، بعد أن تم تصميم رافعة خاصة لرفع العوارض الإسمنتية الخاصة به.

ويبلغ طول الجسر، الذي أطلق عليه "يانغتسي غانغ"، 1.7 كيلومتر، ويمتد فوق نهر يانغتسي، وتتجاوز تكلفته 1.15 مليار دولار، أو 8 مليارات يوان صيني.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الجسر، الذي يمتد فوق نهر يانغتسي، أطول نهر في الصين، في مدينة ووهان، البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وهي عاصمة مقاطعة هوبي، في أكتوبر المقبل بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المهندس في المشروع، ليانغ شيان وي، إن الهيكل الرئيسي لسطح الجسر يتكون من 49 عارضة من الصلب ويبلغ طول كل منها 36 مترا وعرضها 32.5 مترا وارتفاعها 10 أمتار، بينما تزن كل حزمة حوالي 1000 طن.

وبحسب المواصفات، سيكون في كل طابق 6 مسارب للسيارات بالإضافة إلى مسربين للدراجات الهوائية وآخرين للمشاة، مسرب لكل منهما على جانبي مسارب السيارات.

وكانت الصين افتتحت في أكتوبر الماضي أطول جسر مائي في العالم ويربط بين هونغ كونغ وماكاو والبر الصيني الرئيسي.

ويربط اةلجسر الذي يبلغ طوله 55 كيلومترا، ويتضمن نفقا تحت الماء، بين جزيرة لانتاو في هونغ كونغ ومدينة جوهاي وجزيرة ماكاو عبر مياه نهر اللؤلؤ.