الجهات المختصة تعثر على أسلحة وذخائر بينها بنادق أمريكية

جهينة نيوز

عثرت الجهات المختصة على كميات من الأسلحة والذخائر بينها بنادق أمريكية المنشأ من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف حمص الشمالي وذلك خلال استكمال أعمال التمشيط الرامية إلى ترسيخ حالة الأمن والأمان التي تعيشها المنطقة بعد تحريرها من الإرهاب.

وذكرت سانا أن الجهات المختصة ضبطت خلال استكمال أعمال تمشيط وتأمين ما تبقى من مزارع وتجمعات سكانية بريف حمص الشمالي أوكارا من مخلفات الإرهابيين فيها كميات من الأسلحة والذخائر بينها بنادق حربية أمريكية الصنع.

و أفادت أنه من بين الأسلحة مدفع عيار (130 مم) وآخر عيار(57 مم) وعدد من مدافع الهاون وقذائفها وقذائف (ار بي جي) وقناصة دوشكا وبنادق (إم /16) أمريكية وصواريخ محمولة ورشاشات متوسطة عيار (14.5) ورشاشات (بي كي سي) وجهاز لكشف المعادن وكمية من الذخيرة المتنوعة.

و يذكر أن عناصر الهندسة في الجهات المختصة تتابع أعمال تمشيط المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب في ريف حمص الشمالي لرفع مخلفات الارهابيين حفاظا على حياة المدنيين وتكريسا لحالة الأمن والاستقرار التي يعيشها الأهالي هناك.

وعثرت الجهات المختصة في الـ 29 من الشهر الماضي على رشاشات (بي كي سي) وذخيرة متنوعة وقذائف هاون وصواريخ محلية الصنع خلال تمشيط بلدة الحولة ومحيطها في الريف ذاته.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 16 من أيار الماضي إعادة الأمن والاستقرار إلى 65 مدينة وبلدة وقرية بعد ارغام التنظيمات الارهابية على تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخروج من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.