مسؤول إسرائيلي يوجد سرا في دولة عربية للترتيب لـ"مفاجأة نتنياهو"

جهينة نيوز

قالت هيئة البث الإسرائيلي (مكان) إن كيان الاحتلال الاسرائيلي يجري اتصالات لترتيب زيارة لرئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى دولة عربية أخرى ليس لها علاقات دبلوماسية معها، وذلك بعد أن زار مؤخرا سلطنة عمان.

و ذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أنها علمت بوجود رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شابات، حاليا بصورة سرية في هذه الدولة، التي لم تسمها، لوضع الترتيبات للزيارة المحتملة، ورفض مكتب رئاسة الوزراء التعقيب على هذا النبأ.

وكان نتنياهو قد قال ظهر أمس لأعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية إنه يتوقع ما وصفه بـ"مفاجآت إضافية في العلاقات مع بعض الدول العربية".