معاون وزير الخارجية لـ«جهينة نيوز»: أستانا تعتبر ساعة الحقيقة للبعض.. وسورية تعرضت للغدر

خاص _ جهينة نيوز _ عبدالهادي الدعاس:

أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان لـ«جهينة نيوز»، أن اجتماعات أستانا منذ بداية انطلاقتها هي بخلاف جنيف، وقد تم تحقيق بعض الأمور الإيجابية من خلالها، لافتا الى ثقة سورية الكبيرة في الأشقاء الروس والإيرانيين، ولكن الطرف الثالث اذا كان جدياً في احترام التزاماته وتطبيقها فهذا يعد شيء جيد، ولكن هذا الأمر نشكك به، لأن مواقفه وتعهداته تفتقد إلى الحد الأدنى من المصداقية، و«أستانا» يمكن اعتبارها ساعة الحقيقة للبعض وبشكل خاص للنظام التركي الذي كان له دور دائم في عمليات التخريب والتدمير.

واضاف سوسان: سورية كان لديها شكوك وليس أوهام إزاء احترام الجانب التركي لالتزاماته، ولكن الواقع اليوم يؤكد بأن هذه الهواجس والشكوك هي حقائق لأنها تعكس طبيعة هذا النظام المخادع.

وعن موضوع زيارة الوفد البرلماني الأردني إلى دمشق أكد سوسان، أن سورية كانت تفتح أبوابها للعرب وأنها لم تغلق الباب بوجه أحد ولم تتأمر على أي بلد عربي ولم تغدر بهم، ولكن سورية اليوم تعرضت للغدر وللنكران والجحود لأننا نعلم ما قدمته للعرب على مدار تاريخها وكانت المصلحة الوطنية السورية دائمة خلف المصلحة القومية العربية، اَملا من أي دولة عربية أن تأخذ العلاقات ابعادها الكاملة، كونها هي طوق النجاة الوحيد لنا، ولا يتوهم أحد بأن أي مظلة حماية غربية أو غيرها يمكن أن تكون حريصة على المصالح العربية، والغرب يقوم بذلك لأنه يخدم مصالحه وليس المصالح العربية.

وحول عودة سورية إلى الجامعة العربية بين سوسان أن الجامعة العربية لن تكون عربية بغياب سورية ويجب على من يطرح هذا الموضوع أن يتحدث عن عودة الجامعة العربية إلى سورية وليس عودة سورية إلى الجامعة العربية.

ولفت سوسان إلى أن الاحتفال بالعيد القومي لسفارة سلطنة عمان بدمشق يدل على الروابط الجيدة بين البلدين التي تجمعهما كـ«أمة عربية واحدة»، اَملا أن تطلع عمان بدورها إلى إعادة جمع الصف العربي للخروج من ذلك الزمن الرديء غير المرغوب في البلدان العربية.

يذكر أن اجتماع أستانا القادم سيعقد بتاريخ 28-29 تشرين الثاني الحالي.