6 أشخاص يواجهون الموت بسبب مصعداً في ناطحة سحاب

جهينة نيوز

نجا 6 أشخاص من الموت بأعجوبة بعد أن هوى بهم مصعداً 80 طابقاً بأحد ناطحات السحاب بمدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية.

وصعد الأشخاص في المصعد بعد أن انتهوا من تناول وجبة الطعام في أحد المطاعم الفارهة في البرج ، فانقطعت أحد الكابلات وسقط بهم من الطابق ال95 إلى ال11.

وبعد أن علق في نقطة عمياء بين الطابقين ال11 وال12 ، احتاج رجال الأطفاء إلى وقت طويل حتى تمكنوا من خرق الجدار للوصول إلى المصعد ، وإنقاذ الأشخاص الذين كان من بينهم امرأة حامل.

ويذكر أن السلطات المختصة أعلنت أن عدم انقطاع الكابلات الأخرى ساهم في إنقاذ حياة أوئلك الأشخاص.