تعرف على سبب بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا بعد نهاية اللقاء؟

جهينة نيوز

رصدت عدسات المصورين الحكم الروماني أوفيدو هاتيغان الذي أدار مباراة ألمانيا وهولندا أمس ضمن الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية وهو يجهش بالبكاء بعد إعلانه نهاية اللقاء مباشرة.

وكشف قائد المنتخب الهولندي فيرجيل فان ديك، سر بكاء الحكم، وذلك بعد أن سئل في المؤتمر الصحفي عن سبب العناق الحار بينه وبين هاتيغان.

ورد فان ديك بالقول: "اقتربت إلى الحكم وسألته عن سبب بكائه، فقال لي أن والدته فارقت الحياة قبل المباراة، فواسيته وقلت له إنه قدم مباراة رائعة، أعرف أن كلامي ليس له معنى في تلك اللحظة، ولكني أردت التخفيف عنه بأي طريقة".

يذكر أن المباراة التي جمعت هولندا وألمانيا انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وهي النتيجة التي أهّلت منتخب الطواحين إلى المربع الذهبي للبطولة، وسجل هدف التعادل الثمين فان ديك في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

المصدر: sportexpress