نجم الراب سنوب دوج يشكر نفسه لحصوله على نجمة في ممر المشاهير

جهينة نيوز

حصل نجم موسيقى الراب سنوب دوج على نجمة في ممر هوليوود للمشاهير يوم الاثنين واحتفل بأن وجه لنفسه شكرا كبيرا.

وحصل سنوب دوج على نجمة ممر المشاهير في الذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق ألبومه الأول (دوجي ستايل(

وقال سنوب دوج خلال المراسم ”أود أن أشكرني لإيماني بنفسي وأود أن أشكرني لأنني قمت بكل هذا العمل الشاق. أود أن أشكرني لأنني لم آخذ أي عطلة. أود أن أشكرني لأنني لم استسلم. وأود أن أشكرني لأنني كنت دوما معطاء وحاولت أن أعطي أكثر مما أخذت. وأود أن أشكرني لأنني قمت بالصواب أكثر مما ارتكبت أخطاء وأود أن أشكرني لأنني كنت أنا في كل وقت“.

وحقق سنوب دوج (47 عاما) نجاحا مبكرا في عالم الراب ومنه دخل إلى عالم التمثيل في السينما والتلفزيون ثم عالم الإنتاج التلفزيوني. وخاض تجارب في موسيقى الريجي والترانيم الدينية ونجا من عدة مشاكل قانونية بسبب حيازته للمخدرات والسلاح وفي الشهر الماضي نشر أول كتاب للطهي تحت عنوان ”من محتال إلى طاه“ (فروم كروك تو كوك(