تيم كوك: لهذا السبب نأخذ 9 مليار دولار من جوجل

جهينة نيوز

ذكر تيم كوك رئيس شركة أبل ان محرك بث جوجل الشهير ويعد النظام الأساسي الافتراضي لمستخدمي iOS هو الأفضل عن متصفح سفارى الخاص بشركة أبل.

وقال كوك: “أعتقد أن محرك البحث الخاص بهم هو الأفضل، لكننا ننظر إلى ما قمنا به من خلال عناصر التحكم، فلدينا استعراض خاص للويب، ولدينا نظام ذكي لمنع التتبع

وطبقا للتوقعات ستقوم شركة جوجل بدفع مبلغ 9 مليارات دولار لشركة أبل في نهاية عام 2018 لتبقى محرك البحث الافتراضي لمتصفح سفارى الخاص بهواتف أيفون على نظام iOS.

وقال رود هال محلل Golden Sachs أن هذا الرقم سيستمر في النمو، مما قد يؤدى إلى دفع 12 مليار دولار في عام 2019.