نادين الراسي تؤكد خبر هروبها من العدالة

الثلاثاء, 20 تشرين الثاني 2018 الساعة 15:46 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

نادين الراسي تؤكد خبر هروبها من العدالة

جهينة نيوز

خرجت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن صمتها بعد أن ضجت وسائل الإعلام في الأيام الماضية بخبر هروبها من العدالة بعد محاولة قتل طليقها.

وصرحت الراسي لأحد المواقع الفنية أنها استدرجت إلى زيارة طليقها لترى ولديها بقرار من القاضية ، وتحول هذا اللقاء إلى ضرب من قبل الطرفين بوجود ابنها مارك حدشيتي.

وأكدت أنها بالفعل هاربة من العدالة بعد اتهامها بمحاولة القتل ، وأنها راسلت سعد الحريري ووزير الداخلية ، وقالت لهما : أنا استدرجت إلى جريمة بسبب قاضي غير مسؤول.

الجدير بالذكر أنه تم توقيف ابنها البكر على ذمة التحقيق.


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