أغرب دعوة لحضور حفل زفاف

جهينة نيوز

تحولت دعوة إلى حضور زفاف في بريطانيا إلى موضوع سخرية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشروط الصارمة المذكورة فيها على المدعوين.

فاشترطت المسؤولة عن إقامة حفل الزفاف على المدعوين الوصول قبل 15 أو 30 دقيقة من بداية الحفل ، حتى يضمن المدعو دخول القاعة ، كما منعت ارتداء الألوان البيضاء والعاجية والكريمية ، و ألزمت النساء بتسريحة شعر بسيطة والمكياج يتوجب ألا يكون كاملاً.

وحظرت القائمة تسجيل مقاطع الفيديو خلال الزفاف ، ومنعت مشاركة الصور قبل منح الإذن ، وعينت على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن يلتزموا بوسم الهاشتاغ في العرس.

وتنبه القائمة أن المدعوين ممنوعين من الحديث إلى العروس ، أما دخول الزفاف فيتطلب أخذ هدية يصل سعرها إلى 75 دولاراً على الأقل.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي اتهموا العروس بأنها وضعت قائمة محظورات صارمة ومادية ، إلا أن المسؤولة بررت شروطها بأنها أرادت لحفل الزفاف أن يكون مميزاً.