الطائرات العراقية تنفذ ضربات جوية داخل الأراضي السورية وتقضي على العشرات من ارهابيي "داعش"

جهينة نيوز

نفذت طائرات F16 العراقية اليوم ضربات جوية داخل الاراضي السورية وفق معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب العراقية و أسفرت عن تدمير مستودع للأسلحة يعود لما يسمى "فيلق الفاروق" التابع لتنظيم "داعش" وبداخله 10 ارهابيين وصواريخ ومتفجرات في منطقة السوسة بدير الزور.

كما نفذت في الوقت ذاته ضربة موجعة اخرى في منطقة الباغوز بريف دير الزور الجنوبي الشرقي على هدف عبارة عن مقر لما يسمى "فيلق الفاروق" بداخله 30 إرهابياً وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة.

ووفق المعلومات الاستخبارية فقد تم تدمير الهدفين بالكامل وعادت الطائرات إلى الأراضي العراقية بسلام.

الإعلام الحربي المركزي