لافروف: مشاركة القوات الجوفضائية الروسية أسهمت في القضاء على الإرهاب في سورية

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مشاركة القوات الجوفضائية الروسية في الحرب على الارهاب في سورية أسهمت في القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها مشيرا إلى أن معظم الدول تؤيد نهج موسكو في هذا المجال.

وأشار لافروف خلال اجتماع المجلس الروسي للعلاقات الدولية اليوم إلى ضرورة تسوية الأزمة في سورية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 موضحا أن أغلب الدول تساند النهج الروسي الذي يعمل على خلق الأجواء الملائمة للنظام الدولي الحالي والحفاظ على سيادة الدول.

وينص القرار 2254 على أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلدهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.

وحول انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى اعتبر لافروف أن ذلك يثير قلق موسكو مشيرا إلى أن بلاده ستواصل الالتزام بمبادئ الشراكة في جميع الاتجاهات والأطر بناء على أسس قابلة للتفاوض بما يتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والناتو.