جدول أعمال رنا الأبيض حافلاً

الثلاثاء, 20 تشرين الثاني 2018 الساعة 15:12 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

جدول أعمال رنا الأبيض حافلاً

جهينة نيوز

تبدأ الممثلة رنا الأبيض موسمها الرمضاني بأداء شخصيات مختلفة شكلاً ومضموناً وبأوقات متقاربة من بعضها ، وتشمل أعمالها البيئة الشامية و الاجتماعية والكوميدية.

فافتتحت الأبيض موسمها بالمشاركة في الجزء الرابع من مسلسل عطر الشام مع المخرج زهير رجب ، استكمالاً لشخصية مطيعة التي ظهرت في الأجزاء الثلاثة الأولى.

وشاركت في لوحتين من لوحات المسلسل الكوميدي كونتاك مع المخرج حسام الرنتيسي ، كما بدأت بتصوير مشاهدها الأولى من مسلسل حركات بنات مع المخرج محمد معروف ، وأكدت أنها وقعت رسمياُ عقد مشاركتها في بطولة مسلسل الحرملك.


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