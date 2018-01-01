جدول أعمال رنا الأبيض حافلاً

جهينة نيوز

تبدأ الممثلة رنا الأبيض موسمها الرمضاني بأداء شخصيات مختلفة شكلاً ومضموناً وبأوقات متقاربة من بعضها ، وتشمل أعمالها البيئة الشامية و الاجتماعية والكوميدية.

فافتتحت الأبيض موسمها بالمشاركة في الجزء الرابع من مسلسل عطر الشام مع المخرج زهير رجب ، استكمالاً لشخصية مطيعة التي ظهرت في الأجزاء الثلاثة الأولى.

وشاركت في لوحتين من لوحات المسلسل الكوميدي كونتاك مع المخرج حسام الرنتيسي ، كما بدأت بتصوير مشاهدها الأولى من مسلسل حركات بنات مع المخرج محمد معروف ، وأكدت أنها وقعت رسمياُ عقد مشاركتها في بطولة مسلسل الحرملك.