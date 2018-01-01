أحمد حلمي يوجه رسالة غزل لزوجته على الهواء مباشرةً

جهينة نيوز

احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مع علي جابر بعيد ميلاد الممثل المصري أحمد حلمي في كواليس تصوير برنامجهم "آرابز غوت تالنت".

وصرح حلمي لأحد البرامج التلفزيونية التي تواجدت معهم في الكواليس أن يوم ميلاده يصادف نفس يوم ميلاد زوجته الممثلة منى زكي وهو تاريخ 18 تشرين الثاني.

فطلبت منه نجوى كرم أن يوجه رسالة غزل لزوجته على الهواء مباشرةً ، فتمنى لها عاماً سعيداً وأن تبقى أجمل زوجة وقال : بحبك وبموت فيكي.

يذكر أن إدارة برنامج "آرابز غوت تالنت" قررت الاكتفاء بأن يكون هذا الموسم السادس هو الأخير منه.