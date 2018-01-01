الاعلان عن قائمة المرشحين لجوائز الاتحاد الدولي لألعاب القوى

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الثلاثاء القائمة النهائية للمرشحين لجوائزه السنوية وقد ضمت الكيني إليود كيبتشوج، حامل الرقم القياسي العالمي في الماراثون والسويدي أرماند دوبلانتيس نجم القفز بالزانة والعداء القطري عبد الرحمن سامبا ، ضمن خمسة مرشحين.

وحطم كيبتشوج رقما قياسيا عالميا عمره 51 عاما ، قبل شهرين عبر ماراثون برلين حيث سجل ساعتين ودقيقة واحدة و39 ثانية.

كذلك تألق دوبلانتيس في العاصمة الألمانية برلين في أغسطس الماضي، حيث تفوق بفارق 12 سنتيمترا على أفضل رقم شخصي له ، ليتوج بطلا لأوروبا في القفز بالزانة مسجلا 05ر6 متر.

كذلك ضمت القائمة ، الفرنسي كيفن ماير الذي حطم الرقم القياسي العالمي في الديكاثلون ، والأمريكي كريستيان كولمان أسرع عجداء خلال هذا العام ، والعداء القطري عبد الرحمن سامبا الذي سجل أفضل زمن في سباق 400 متر حواجز منذ 26 عاما.

وسيجرى الإعلان عن الفائز في التصويت الذي يشارك به مسؤولو وأعضاء الاتحاد الدولي وكذلك الجماهير ، خلال حفل جوائز الاتحاد المقرر في موناكو في الرابع من ديسمبر المقبل.

وكانت قائمة المرشحات لجائزة أفضل رياضية في ألأعاب القوى قد نشرت أمس الاثنين وضمت ، العداءة البريطانية دينا أشر-سميث ومحترفة سباقات الموانع الكينية بياتريس تشيبكويتش ومحترفة الهيبتاثلون البلجيكية نافيساتو تيام والكولومبية كاترين ايبارجين محترفة الوثب الطويل والوثب الثلاثي ، وكذلك شوناي ميلر عداءة جزر الباهاما.

المصدر د ب أ