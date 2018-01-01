السورية للطيران توضح: لايوجد هبوط واقلاع لطائراتنا من المطارات اللبنانية

جهينة نيوز

قال المدير العام لمؤسسة الطيران العربية السورية طلال عبد الكريم، بأنه ليس لديه علم بأي إجراء من قبل الحكومة اللبنانية لمنع تزويد طائرات المؤسسة بالوقود من المطارات اللبنانية.

أوضح عبد الكريم أن مثل هذه الإجراءات بين الدول تتم من خلال القنوات الدبلوماسية، وحتى الآن لم يتم إبلاغ المؤسسة بشيء.

وأشار عبد الكريم إلى أن طائرات المؤسسة لا تهبط ولا تقلع من المطارات اللبنانية منذ فترة طويلة.

ونشرت أمس صحيفة “الشرق الأوسط” أن مطار بيروت الدولي، أصدر قراراً بالامتناع عن تزويد شركات طيران تابعة للخطوط الجوية السورية والإيرانية بالوقود بسبب العقوبات الدولية المفروضة على شركات طيران البلدين.

وبحسب الصحيفة، فإن مطار “بيروت” استجاب لقرار العقوبات الدولية على عدد من شركات الطيران، بينها شركات الطيران الإيرانية التي بدأ تنفيذ العقوبات الأمريكية عليها في 5 تشرين الثاني الجاري، حيث يمتنع المطار عن تزويد طائرات تلك الشركات بالوقود