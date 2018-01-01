الجبير يرفض تقييم CIA بشأن خاشقجي والخارجية الأمريكية: تورط ابن سلمان "أمر بديهي"!

جهينة نيوز

رفض وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير" في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية تقييم المخابرات الأمريكية الذي أشار لمسؤولية الأمير" محمد بن سلمان "عن مقتل الصحفي "جمال خاشقجي".

معتبرا أن التقييم تضمن مزاعم لا أساس لها من الصحة.

وفي ذات السياق قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية إنه اطلع على نسخة من تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بشأن مقتل جمال خاشقجي.

وأضاف المسؤول إنه "أمر بديهي" أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي السعودي، على حد تصريحه لمراسلة الشبكة الأمريكية في البيت الأبيض، تارا بالميري.

وأثار قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا وتغطية صحفية كبيرة في وسائل إعلام غربية.