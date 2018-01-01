الأزرق أيقونة الاحتفال باليوم العالمي للطفل 2018

جهينة نيوز

احتفالا باليوم العالمى للطفل ،الذى يحتفل به العالم يوم 20 نوفمبر من كل عام دعت اليونيسف للتوقيع على عريضة تؤكد على حقوق الطفل في العيش بحياة كريمة، و توفير التعليم والسعادة والأمان والحب والصحة، و سوف ترسل إلى قادة العالم باللون الأزرق، ليكون هذا اللون أيقونة الاحتفال هذا العالم.

وقالت اليونيسف: "سعادة.. تعليم.. أمان.. حب.. صحة.. هذا ما نتمناه لكل طفل، ومع ذلك يُحرم الأطفال من حقوقهم فى كل يوم وقع على عريضتنا بالأزرق فى اليوم العالمى للطفل فى هذا العام، لمطالبة قادة العالم بوضع الأطفال فى صدارة الاهتمام".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت كل الدول إلى إنشاء يوم عالمي للطفل عام 1954، دون تحديد يوم موحد، ثم تم اختيار يوم 20 نوفمبر، لدعم الأطفال من جميع أنحاء العالم، في وسائط الإعلام والسياسة والأعمال والرياضة والترفيه، للتعبير عن دعمهم لملايين أقرانهم غير المتعلمين والمحرومين والمشردين.