عشرات الأمراء من آل سعود يريدون تغيير محمد بن سلمان

جهينة نيوز

يواجه ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان غضبا متزايدا من بعض أفراد العائلة الحاكمة بسبب سياساته والتقارير التي تشير إلى احتمال تورطه في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقي، وفقا لثلاثة مصادر مقربة من القصر الملكي.

وتقول المصادر لـ "رويترز" إن عشرات من الأمراء وأبناء عمومة الأمير محمد من أسرة آل سعود يريدون تغيير ولي العهد وطريقة الخلافة لكنهم لا يستطيعون التحرك مادام الملك سلمان بن عبد العزيز حيا.

ويقولون إنه من غير المرجح أن ينقلب الأب 82 عاما على ابنه 33 عاما.

ويميل المعارضون في الأسرة الحاكمة لخلافة الأمير محمد إلى تمكين الأمير أحمد بن عبدالعزيز عم ولي العهد وشقيق الملك سلمان من خلافة العاهل السعودي بعد وفاته، وفقا للمصادر.

وعاد الأمير أحمد البالغ من العمر 76 عاما، إلى المملكة في سبتمبر/أيلول بعد أكثر من شهرين في بريطانيا، وأثار جدلا بعد انتقاده علنا القيادة السعودية أثناء رده على متظاهرين هتفوا ضده أثناء دخوله مقر إقامته في لندن.