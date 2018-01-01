انتقادات حادة في مجلس الشعب لعمل الحكومة

جهينة نيوز

وجه العديد من النواب انتقادات حادة للوزراء أثناء عرضهم مخطط وزاراتهم تحت قبة مجلس الشعب، فبدأ المداخلات نائب رئيس المجلس نجدة أنزوربحسب صحيفة " الوطن" قائلاً: هناك بعض الملاحظات لا بد أن نذكرها تتكرر باستمرار في العروض التي يقدمها الوزراء كعبارات: «سنقوم وسنتخذ».

وفي مداخلة له في الجلسة المخصصة لوزارة الزراعة أضاف أنزور: أهم عبارة تذكر «إن شاء الله» يبدو أنه آن الأوان لابتكار عبارات جديدة تتناسب مع تطور الوعي لدى المواطن.

وأكد أنزور يبدو أن الذي يكتب هذه العبارات شخص واحد، معتبراً أن هناك مللاً أصاب المواطن جراء هذه العبارات، أيده في ذلك زميله آلان بكر، مشيراً إلى أنه من اليوم الأول للدور التشريعي للمجلس كان هناك حديث لدى الحكومة عن خطة تسويق الحمضيات إلا أنه سينتهي هذا الدور ولم يحدث شيء على أرض الواقع.

وأضاف بكر: البلد انتصرت بفضل الرئيس والجيش والشعب وليس بفضل الحكومة، لافتاً إلى أنه سيأتي أعضاء جدد ويتكلمون عن المشكلات نفسها.

ولم تكن مداخلة النائب فواز نصوح أقل حدة من المداخلات السابقة فقال: لا أشعر أن حالة المواطن هي موضوع اهتمامنا كمجلس، وبشكل خاص ما وصل إليه الدولار وأنا هنا أتكلم بصفتي الشخصية، مضيفاً: نسمع رئيس الحكومة يتكلم كما يريد عن مشروعات لها بداية وليس لها نهاية وكذلك الوزراء، ونسمع دائماً أن هناك مليارات الليرات في خدمة المواطن.

وأضاف نصوح: لم أر عضو مجلس الشعب يراقب عمل الوزير، معتبراً أن الحكومة أصبحت عبئاً على المواطن وتابع قائلاً: نسأل وزير التموين عن أسعار معينة بأنها مرتفعة فيكون جوابه: لا أعلم، وكذلك غيره من الوزراء، مؤكداً أن أي وزير غير قادر على الإجابة عن أي سؤال لا يجوز أن يكون وزيراً، لا من بعيد أو قريب.

كلامه دفع رئيس المجلس حمودة الصباغ إلى الرد بقوله: أنت بينت أنك تتكلم باسمك الشخصي ثم عدت لذكر المجلس. مضيفاً: المواطن هو همنا واهتمامنا وأنا أجيب عن زملائي في المجلس.

أما أن تتحدث عن أي وزارة فهذا شأنك ونحن كمجلس المواطن هو محط الاهتمام وأعتقد أن جل اهتمام الأعضاء يصب نحو المواطن، مضيفاً: أسر الشهداء والجرحى لهم دين في أعناقنا وأعناق أولادنا ما حيينا.

وأشار الصباغ إلى أن القانون الذي أقره المجلس يسمح للعسكري الجريح بشراء سيارة سياحية محلية الصنع فيه إعفاء من الرسوم والضرائب والجمارك ومن ثم لا يجب تقزيم هذا الموضوع.

فرد النائب نصوح: نحمي أنفسنا بكلمات لا تغني المواطن ليأكل بشرف.

وطلب زميله علي الشيخ بإحالة ملف النخالة والمواد العلفية الفاسدة على الهيئة العامة للرقابة والتفتيش وخصوصاً أنها تكدس في المستودعات ولم يتخذ أي قرار بشأنه، مؤكداً أن الخطة الزراعية غير متكاملة وهناك تباين بين النظري والعملي.

ولفت النائب حسين حسون إلى أنه تم تخصيص 40 مليار ليرة في الموازنة لدعم القطاع الخاص، متسائلاً عن المبلغ المخصص لوزارة الزراعة.

وفي مداخلة له كشف حسون أن الجانب التركي يقطع أشجار الزيتون في الأراضي الواقعة على الحدود ويستخدمها للتدفئة في الداخل التركي.

وتنوعت مداخلات النواب عن القطاع الزراعي لأهميته باعتبار أنه يشكل المصدر الغذائي الرئيسي للمواطن.

النعاج والكباش المحسنة والبداية في العام القادم ولمدة خمس سنوات.

وقال وزير الداخلية اللواء محمد الشعار: سيطرنا على الجريمة في المحافظات وخصوصاً في المدن ولا أعتقد أن هناك جريمة تقع إلا ويتم كشفها خلال 24 ساعة، مؤكداً أنه تم دعم إدارة الأمن الجنائي وفروعها وأقسام وفروع الخدمة الفعلية لمكافحة الجريمة.

المصدر صحيفة الوطن