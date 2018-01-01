باكستان تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي احتجاجًا على انتقادات ترامب

جهينة نيوز

استدعت باكستان، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال الأمريكي في إسلام آباد، للاحتجاج على تصريحات أدلى بها الرئيس دونالد ترامب الذي اتهم باكستان بعدم تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب .

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان "طلبت وزارة الخارجية من القائم بالأعمال الأمريكي السفير بول جونز تسجيل احتجاج قوي على المزاعم غير المبررة، والتي لا أساس لها ضد باكستان".

كان ترامب قال في مطلع الأسبوع في مقابلة، إن باكستان "لا تفعل أي شيء" للولايات المتحدة على الرغم من تلقيها مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات، وأشار إلى أن السلطات الباكستانية كانت على علم بمكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، قبل أن تقتله القوات الأمريكية في مداهمة بباكستان عام 2011.

وكتب ترامب تغريدة جديدة الإثنين جدد فيها هذه الاتهامات على نحو أشد