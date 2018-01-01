بيان جمعة : السباحة السورية بخير.. ولكن ؟؟

جهينة نيوز

عبرت السباحة بيان جمعة عن سعادتها بتأهلها لبطولة العالم للسباحة بعد تحقيقها الرقم التأهيلي في بطولة فرنسا.

وصرحت جمعة لموقع كورة بأنها شاركت مؤخراً ببطولة فرنسا التي كانت عبارة عن سباقين 50 و100 متر حرة.

وقالت : أنها حققت رقمين جديدين بسباق 50 متراً حرة الذي أهلها إلى النهائي ، وفي النهائي حققت الرقم التأهيلي لبطولة العالم في الصين.

وأضافت : إن المنافسة كانت كبيرة لكن بإصرارها و عزيمتها وبالتدريب المستمر حققت هدفها ، وإن الجوائز العالمية هي حلم وطموح كل رياضي.

وتابعت أنها كانت تتدرب مرتين يومياً وتشارك في أكثر من بطولة محلية في منحتها بفرنسا ، وذكرت أنها حققت نتائج جيدة ونجحت في التأهل لبطولة العالم.

وختمت : بأنها تعتقد أن السباحة السورية بخير وهي بحالة جيدة ولكن ليس مثالية أو ممتازة ، ويجب أن يكون الاهتمام بالقواعد أفضل و أكبر ، وهو ما يعمل عليه اتحاد السباحة حالياً.