مشاجرة كلامية أدت إلى موت 4 أشخاص

الثلاثاء, 20 تشرين الثاني 2018 الساعة 12:35 | مجتمع, حوادث

مشاجرة كلامية أدت إلى موت 4 أشخاص

جهينة نيوز

دارت مشاجرة كلامية بين ممرضة وصديقها في موقف للسيارات تابع لمستشفى "ميرسي" الجامعي في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية.

فأطلق الرجل النار على صديقته بعد شجار طويل فأرداها قتيلة ، وبوصول الشرطة إلى المكان لجأ القاتل إلى داخل المستشفى حيث تبادل إطلاق النار معهم ، وقتل ممرضة في المستشفى وشرطي ، وأطلق النار على نفسه

وأعلن أنطوني غوغليلمي المتحدث باسم شرطة شيكاغو بتغريدة على تويتر : لقد قتل هذا المساء ثلاثة أشخاص أبرياء ومطلق النار الجبان الذي لا يستحق أن يسمى ، في محيط مستشفى ميرسي ..تجنبوا هذا المكان.


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