بيع زجاجات تحوي هواء ب100 دولار في نيوزلندا

الثلاثاء, 20 تشرين الثاني 2018 الساعة 12:29 | منوعات, منوعات

بيع زجاجات تحوي هواء ب100 دولار في نيوزلندا

جهينة نيوز

عرضت شركة كيويانا النيوزلندية زجاجات تحوي هواء جبال نيوزلندا النقي ، للبيع مقابل 100 دولار أميركي للمجموعة الواحدة.

وتتكون المجموعة الواحدة من 4 علب تباع برفقة أقنعة للتنفس لا يمكن استنشاق الهواء بدونها ، كما يباع القناع مع العبوة الواحدة مقابل 34.5 دولار أميركي عبر الموقع الألكتروني للشركة المروجة للمنتج.

وورد في الوصف المرفق للمنتج "الموقع الفريد والمميز لنيوزلندا في المحيط الجنوبي يجعل من هواء كيويانا لا مثيل له ، إذ لم يعبر أي قارة قبل وصوله إلى جبال الألب النيوزلندية النقية ، قبل وصوله إلى هذه القارورة.

ويذكر أن المنتج منتشر في كافة الأسواق الحرة في مطارات البلاد.


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