أستاذ في جامعة امريكية يكشف أي الاعوام أسوأ في تاريخ البشرية

جهينة نيوز

يشهد العام العديد من الأحداث التي تكون سيئة كالحروب، الأوبئة بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية على فترات مختلفة متقاربة أحيانًا ومتباعدة في أخرى إلا أن مايكل مكورميك، أستاذ في جامعة هارفارد الأمريكية اكتشف العام الأسوأ بالنسبة للبشرية.

فحسبما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن الأستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية فأن عام 536 ميلاديًا كان الأسوأ في تاريخ البشرية؛ حيث عاشت أوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا طيلة 18 شهرًا في الظلام الدامس بسبب موجة ضباب غامضة.

وأتم أستاذ جامعة هارفارد حديثه بالإشارة إلى أن الصين شهدت أيضًا تساقطًا كثيفًا للثلوج، كما فشلت المحاصيل الزراعية في العديد من دول العالم وانتشر الجفاف الشديد والمجاعة في معظم أنحاء نصف الكرة الشمالي