التخلص من أوراق خاصة بالاميرة ديانا منعاً من انتشار الفضائح

جهينة نيوز

كشفت الأميرة مارغريت الأخت الصغرى للملكة إليزابيث الثانية أنها أمرت بالتخلص من أكياس قمامة كبيرة تحتوي اوراق شخصية مليئة بالأسرار للأميرة الراحلة ديانا، وذلك بدلا من الاحتفاظ بها في الأرشيف الملكي، نظرا لخصوصيتها وحساسيتها.

ولحماية التاج الملكي قامت الأميرة مارغريت بحرق رسالة شخصية كتبتها الأميرة ديانا إلى الملكة الأم.

وقال كاتب السِّير الذاتية الملكية ويليام شوكروس: “أحرقت مارغريت آلاف الخطابات التي أُرسِلت إلى الملكة ووالدتها، بهدف حماية العائلة الملكية من التعرض لمزيد من الفضائح”.

وأضاف شوكروس: “كانت الأميرة مارغريت مشغولة بإحدى عمليات (الفرز الدوري) لأوراق والدتها”.

وتابع: “لا يوجد أي سجلٍّ لما فُقِد من أوراق، لكن الأميرة مارغريت كشفت لاحقاً عن وجود خطابات مرسلة من أمير ويلز إلى الملكة إليزابيث من بين الأوراق التي تخلصت منها، لأنها كانت خاصة جداً