اكتشاف نظام نجمي ربما ينفجر قريبا

جهينة نيوز

اكتشف العلماء نظامًا نجميًا قد ينفجر قريبًا ويحدث انفجار أشعة غاما وفقًا للمرصد الأوروبي الجنوبي.

ويتكون النظام من ثلاث نجمات تحيط بها زوبعة من الغبار الكوني. اسمها الرسمي هو 2XMM J160050.7-514245 ، ولكن بسبب الأشكال المتعرجة التي تشبه الثعبان الملتف حول النجوم، أعطاه علماء الفلك اسم آخر Apop في الأساطير المصرية القديمة هو ثعبان ضخم، يجسد الفوضى، العدو الأبدي لإله الشمس رع. قريباً "Apop" يمكن أن ينفجر ويحدث أقوى ظاهرة كهرمغناطيسية في الكون — انفجار أشعة غاما، حسبما ذكر موقع المرصد.

ويتكون النظام من نجوم الذئب-رييت، التي تتميز بدرجة حرارة عالية جدا وإضاءة. بعض النجوم، أكبرها، تتحول إلى نجوم الذئب-رييت في نهاية وجودها. أساسا، هذه هي مرحلة قصيرة تستغرق عدة مئات الآلاف من السنين.

ويتميز "Apopa" بسرعة مذهلة للرياح النجمية التي تصل إلى 12 مليون كيلومتر في الساعة. أدت هذه الرياح إلى إنشاء دوامة تحيط بنظام النجوم. على عكس الرياح ، التي تتحرك بوتيرة بطيئة (أقل من مليوني كيلومتر في الساعة). ويفترض أن هذه الفجوة في السرعة تشكلت لأن أحد النجوم في النظام يصدر ريح سريعة وبطيئة في وقت واحد في اتجاهات مختلفة.

واستناداً إلى هذا الافتراض، توصل علماء الفلك إلى استنتاج مفاده أن هذا النجم في حالة قريبة من الحرجة — فهو يدور بسرعة كبيرة بحيث يكاد يمزق نفسه. ويعتقد أن مثل هذا الدوران السريع لنجم الذئب-رييت يؤدي إلى انفجار طويل لأشعة جاما، عندما ينفجر مركزها في نهاية دورة حياتها.