صبا مبارك وجه إعلاني لشركة سويسرية

جهينة نيوز

وقعت الفنانة الأردنية صبا مبارك عقداً مع سلسلة تايم سنتر إحدى شركات الساعات السويسرية لتكون الوجه الإعلاني الجديد لها.

وبذلك تصبح مبارك العربية الوحيدة ضمن الوجوه الدعائية لهذه الشركة التي تضم فنانون عالميون من بينهم جورج كلوني ونيكول كيدمان.

ووقع الاختيار عليها بسبب أناقتها في الفعاليات التي شاركت فيها وأحدثها الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي ، وكذلك في قوائم الأفضل مروراً على السجادة الحمراء وغيرها.

يذكر أن صبا مبارك فازت بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان طريق الحرير السينمائي في إيرلندا عن فيلمها حلب-اسطنبول.