المنتجات السورية إلى 109 دول

جهينة نيوز

أكد اتحاد المصدرين في دراسة له أن المنتجات السورية وصلت إلى 109بلدان خلال عامي 2017 و2018.

وأشارت الدراسة أن لبنان والسعودية وتركيا والعراق ومصر والأردن والأمارات تصدرت قائمة الدول التي وصلت إليها المنتجات التصديرية السورية مع تغير ترتيبها بين العامين 2017 و2018 كما كانت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ضمن المراتب ال25 الاولى.‏

ووفق الدراسة فقد بلغ عدد المواد المصدرة 750 مادة جاء زيت الزيتون في مقدمتها إلى جانب منتجات زراعية كالكمون واليانسون واللوز إضافة إلى الألبسة والمنظفات والأدوية والأحذية في حين وصل عدد المصدرين إلى 648 مصدرا جميعهم أعضاء بالاتحاد.