الوريثة التاسعة للعرش البريطاني تواعد شابا مليونيرًا.. فمن هو؟

جهينة نيوز

يبدو أنّ شباب وشابّات العائلة المالكة البريطانية يمرّون في مرحلة التّزاوج في الفترة الحالية، فوريث العرش البريطاني السادس “الأمير هاري” تزوّج من الممثلة الأمريكية المُعتزلة “ميغان ماركل” في شهر مايو الماضي.

ووريثة العرش البريطاني العاشرة “الأميرة يوجيني” تزوّجت من مُدير شركة المشروبات الكُحولية Casamigos “جاك بروكسبانك “في شهر أكتوبر الماضي، وها هي شقيقة يوجيني الكُبرى، وريثة العرش البريطاني التّاسعة “الأميرة بياتريس” تُواعد رجلًا مطلقا قد يكون زوجها المُستقبلي.

فبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية”، تواعد أميرة يورك (30 عاماً) مُطوّر العقارات المليونير “إدواردو مابيلي موتزي” البالغ من العُمر 34 عامًا مُنذ شهرين تقريبّا، وفي الأسبوع الماضي، عرّفت الأميرة حبيبها الجديد على أصدقائها ووالديها دوقي يورك في الحفلة الباذخة التي أقامها الملياردير الهندي “لاكشمي ميتال ديوالي” في لندن.وبحسب معارف بياتريس، ينتمي أصدقاؤها وأصدقاء إدواردو إلى الدائرة نفسها، بل يوجد بينهما أشخاص مُشتركون، وأشاروا بأنّ علاقتهما تتطوّر بشكلٍ سريع، ولن ينصدموا في حال سمعوا خبر خُطوبتهما في المُستقبل القريب، وأضافوا بأنّهما قد يعقدان قِرانهما في عام 2019 القادم.

يُذكر أنّ الأميرة بياتريس عازبة مُنذ علاقتها مع المُدير التنفيذي لشركة أوبر “ديف كلارك”، والتي انتهت في عام 2016 بعد 10 أعوامٍ من المواعدة، علمًا بأنّها واعدته بعد حُبّها الأول “باولو ليوزو” عندما كانت بعمر الـ 17 عامًا