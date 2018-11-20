واشنطن بوست: ابن سلمان لديه سجل سام من التهور وإدارة ترامب لا تحتاجه

جهينة نيوز

افادت صحيفة واشنطن بوست اليوم بأن محمد بن سلمان لديه سجل سام من التهور وان إدارة ترامب لا تحتاجه.

وقالت الصحيفة ان ترامب يبالغ في اعطاء أهمية للسعودية التي تحصل من الولايات المتحدة على أكثر مما تقدمه لها وهو مخطئ حيال اعطاء السعودية قيمة لأنها كانت أكثر من عديمة الجدوى في العمل ضد إيران.

واوضحت انه لا يمكن لادارة ترامب اجبار ابن سلمان على التنحي لكنها بالتأكيد قادرة على معاقبته. كما انها لا تستطيع العائلة المالكة السعودية تحمل نفقاتها وحدها ولن تسمح بوجود شرخ مع الولايات المتحدة.

واشارت الصحيفة الى ان اضعاف ولي العهد السعودي قد يزيد الاستقرار في السعودية خصوصا وفي المنطقة عموماً.

واكدت واشنطن بوست ان الفشل في الحد من سلوك ابن سلمان قد يؤدي الى اعتماده المزيد من السلوك المدمر.

وعن موعد نهاية مستقبل ترامب السياسي قالت الصحيفة من غير الواضح موعد نهاية مستقبله لكنه اقترب مع انتهاء الانتخابات النصفية وهو اقترب كثيراً من حافة الهاوية مرات كثيرة وفي النهاية سقط فيها.