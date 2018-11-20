البنتاغون: منظومة "إس-300" في سوريا لا تؤثر على العمليات الامريكية فيها

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية اريك باخون اليوم الثلاثاء أن منظومة "إس-300" المنشورة في سوريا لا تؤثر على عمليات الولايات المتحدة في هذه المنطقة.

وقال باخون لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا تؤثر على عملياتنا"، مؤكدا على أن "تزويد سوريا بأي أسلحة إضافية في هذه المرحلة سيساهم في تصعيد النزاع".

وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بسبب نشر أنظمة الدفاع الجوي "إس-300" في سوريا، وأنها تريد أن تعرف من الذي سيسيطر على هذه الأنظمة وما الدور الذي ستلعبه.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في 24 أيلول/سبتمبر الماضي، عن تدابير لتحسين أمن الجنود الروس في سوريا، ردا على سقوط الطائرة "إيل-20"، والتي حمَلت روسيا مسؤولية إسقاطها لإسرائيل. وأشار شويغو إلى أن روسيا في عام 2013 وبناء على طلب من إسرائيل أوقفت تسليم منظومة إس-300 إلى سوريا، ولكن الآن قد تغير الوضع، وأن هذا ليس بسبب روسيا. وأعلن شويغو عن تنفيذ تسليم المنظومة إلى سوريا، وغيرها من المعدات لتعزيز سلامة العسكريين الروس. ووفقا له، فقد تم توريد أربعة منصات إطلاق ومعدات أخرى، ومن المخطط تدريب الجيش السوري عليها في غضون ثلاثة أشهر.