مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في تبادل إطلاق نار بمدينة دنفر الأمريكية

جهينة نيوز

أعلن المتحدث الرسمي باسم شرطة مدينة دنفر الأمريكية داغ شيبمان اليوم الثلاثاء عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين أثناء إطلاق النار في وسط المدينة.

وقال شيبمان للصحفيين: "عندما وصلت الشرطة إلى المكان عثرت على أربعة أشخاص مصابين بأعيرة نارية، وتم نقل ثلاثة إلى المستشفى في حالة حرجة، وتوفي الرابع على الفور".

وفي حادث آخر أعلنت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية عن مقتل شخصين أحدهما الجاني، أثناء إطلاق نار في مستشفى بالمدينة.

ونشرت الشرطة تعزيزات كبيرة حول هذا المستشفى الجامعي، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فقد تم إطلاق النار خارج المبنى وداخله.