دي ميستورا يحدد موعد عقد أول اجتماع للجنة الدستورية في سوريا

جهينة نيوز

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا اليوم الثلاثاء أنه من الممكن انعقاد اللجنة الدستورية السورية التي لم تشكل بعد في شهر ديسمبر / كانون الأول من هذا العام.

وقال دي ميستورا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "اسمحوا لي أن أعلن بوضوح أن هدفنا هو أن ترسل منظمة الأمم المتحدة دعوات في موعد لا يتجاوز منتصف ديسمبر / كانون الأول المقبل، وعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية قبل 31 من نفس الشهر، وهذا هو التاريخ المشار إليه في إعلان إسطنبول البناء للغاية".

وبدوره أشار مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إلى أن سوريا حريصة على أن ترى لجنة مناقشة الدستور الحالي النور في أقرب وقت ممكن وهي كانت أول من سلم قائمة الأعضاء المدعومين من الدولة السورية، مضيفا أن سوريا تؤمن بدور للأمم المتحدة يحترم مبادئ الميثاق وأحكام القانون الدولي ويحترم سيادة الدول ولا يفرض الإملاءات والشروط ويرفض سياسات الابتزاز التي تفرضها بعض الدول النافذة.

هذا وأعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، في وقت سابق، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تشكيل الجنة الدستورية السورية بنهاية هذا العام.

ومن جانبه، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، غينادي غاتيلوف، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الجاري أمر "ممكن" في حال تم إكمال تشكيل ما يعرف بـ "القائمة الثالثة" من لجنة قائمة المجتمع المدني.