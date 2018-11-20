مليار ليرة خطة إسعافية لتأهيل المطاحن المدمرة.. وعدادات داخل الأفران للحد من تهريب الطحين

جهينة نيوز

أكّد المدير العام للشركة العامة للمطاحن المهندس مهند شاهين في تصريح لـ «تشرين» أن الإنفاق الفعلي على المشروعات الاستثمارية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه وصل إلى 1,5 مليار ليرة من أصل خطة مقررة لكامل العام بلغت 1,7252 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 76% من الخطة المذكورة أنفقت معظمها على مشروعات الاستبدال والتجديد وخاصة استبدال وتجديد المطاحن القديمة كمطحنة تلكلخ 940 مليون ليرة, وبناء موقع عام وتجهيز مستودعات لتخزين الدقيق في اللاذقية وحمص وإنشاء مطاحن آلية جديدة في أم الزيتون وازرع وسلحب وإجراء الأتمتة والربط الشبكي للعديد من المواقع وتأمين خدمات البنية التحتية لبعض المطاحن من أجل زيادة الطاقة الطحنية والإنتاجية فيها.

وأضاف شاهين: هناك جملة من المشروعات هي قيد التنفيذ الفعلي، في مقدمتها مشروع استلام غرابيل الأقماح ومحطات تعبئة الدقيق وتوريد اسطوانات طحن ومحركات كهربائية في حلب، حيث بلغت قيمة الإنفاق الاستثماري عليها بحدود 385 مليون ليرة, ولا يقتصر الأمر عند ذلك فقد تم إنفاق حوالي مليار ليرة بموجب الخطة الإسعافية التي وضعتها الحكومة لتأهيل ما خربه الإرهاب، حيث خصصت الشركة بالمبلغ المذكور خلال العام الحالي وتم إنفاقه على المطاحن التي تضررت بفعل الارهاب ولاسيما مطاحن الفداء وابن الوليد وغيرها من المطاحن المتضررة.

وبالعودة إلى خطة الشركة الإنتاجية فقد أكّد شاهين أن الشركة تمكنت خلال الفترة الماضية من العام الحالي من طحن كمية 866 ألف طن من أصل خطة مقررة بلغت كميتها 849 ألف طن وبنسبة تنفيذ 102%، وهذا مؤشر على تطور الطاقات الطحنية في مطاحن الشركة, هذا بالإضافة إلى ما تم طحنه لدى المطاحن الخاصة حيث بلغت كمياتها بحدود 358 ألف طن وحوالي 67 ألف طن من مادة النخالة.

وقّدر شاهين مبيعات الشركة خلال الفترة المذكورة بـ 1,1 مليون طن من مادة الدقيق التمويني, من أصل كمية مخططة بلغت 1,4 مليون طن وبنسبة تنفيذ 78%، أما قيمتها المالية فقد بلغت قيمة المنتج فعلياً بحدود 19,5 مليار ليرة, علماً أن القيمة المخططة تصل لحدود 25 مليار ليرة.

أما مادة النخالة فقد استطاعت الشركة تسويق حوالي 232,4 ألف طن وبقيمة إجمالية قدرها 13,5 مليار ليرة، علماً أن الكميات المخططة بلغت 388 ألف طن وقيمتها الإجمالية 29,1 مليار ليرة, كما استوردت الشركة منذ بداية العام وحتى تاريخه حوالي 13,7 ألف طن من مادة الدقيق بموجب عقود الشراء الداخلي من إجمالي العقود المبرمة لتغطية حاجة السوق المحلية من هذه المادة.

أما فيما يتعلق بالمشتريات، فقد أكّد شاهين أن الكميات التي اشترتها الشركة خلال الفترة المذكورة وخاصة مادة القمح وصلت لحوالي 1,2 مليون طن, وبقيمة إجمالية بلغت 17,1 مليار ليرة, علماً أن كمية المشتريات المخططة كانت 1,7 مليون طن , وقدرت قيمتها بمبلغ 31,7 مليار ليرة, في حين بلغت مخازين الشركة من مادة القمح حوالي 80 ألف طن, ومن الدقيق التمويني بحدود 26 ألف طن, ومن مادة النخالة حوالي 41,5 ألف طن ويعود سبب ارتفاع مخزون النخالة إلى ضعف استجرار مؤسسة الأعلاف للمادة إلا أن ذلك لا يشكّل عبئاً على الشركة وتحاول تسويقه بالطرق القانونية بالتعاون مع القطاع الخاص وغيره.

وفي ذات السياق كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ـ جمال الدين شعيب عن بدء تجربة تركيب عدادات داخل الأفران في خطوة للحد من تهريب الطحين.

وأضاف: كبداية أولى تم تركيب العدادات داخل فرن ابن النفيس، على أن يصار تعميم تلك التجربة على جميع الأفران في سورية.

ويقوم العداد الموصول بالإدارة العامة للشركة العامة للمخابز حسب شعيب بعدّ الأرغفة الناتجة عن عملية إنتاج الخبز، حيث تتم مقارنتها مع كمية الدقيق المسلمة للأفران.

من جهته مدير الشركة العامة للمخابز جليل إبراهيم أكد أن العدادة تم تصميمها من الشركة العامة للمخابز، والغرض منها ضبط كميات الخبز المنتجة، وهي دراسة لاتزال في طور التجريب لأخذ النتائج النهائية بعد نهاية الدراسة التي ستكون في نهاية الشهر القادم، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تعاون مع البحوث العلمية من أجل تطوير هذه العدادات.