الجعفري: سورية ستحرر ما تبقى من أراضيها من الإرهاب ومن كل قوة أجنبية محتلة وغير شرعية

جهينة نيوز

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن دولاً غربية تعمل على تحويل الأمم المتحدة إلى أداة لتحقيق مصالحها السياسية من خلال تبرير عدوانها العسكري وسلبها لحقوق الشعوب مثلما حصل في عدد من الدول وللاستثمار في الإرهاب على غرار ما تشهده سورية.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن إنشاء “تحالف دولي” غير شرعي كوسيلة لارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين السوريين وشن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا العدوان تلو الآخر على سورية ينتهك مبادئ وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الجعفري أن سورية تؤمن بدور للأمم المتحدة يحترم مبادئ الميثاق وأحكام القانون الدولي ويحترم سيادة الدول ولا يفرض الإملاءات والشروط ويرفض سياسات الابتزاز التي تفرضها بعض الدول النافذة.

وقال الجعفري إن سورية ستحرر ما تبقى من أراضيها من الإرهاب ومن كل قوة أجنبية محتلة وغير شرعية.

وأضاف الجعفري: سورية حريصة على أن ترى لجنة مناقشة الدستور الحالي النور في أقرب وقت ممكن وهي كانت أول من سلم قائمة الأعضاء المدعومين من الدولة السورية.

وبين الجعفري أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص ميسر لأعمال لجنة مناقشة الدستور الحالي ويجب أن يتصف بالحياد والنزاهة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية ولا يمكن له أن ينصب نفسه طرفا ثالثا.

وشدد الجعفري على أن موضوع تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي يجب أن يرتكز إلى مبادئ الالتزام بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وأنه لا مكان للإرهاب ولا للاستثمار فيه على الأراضي السورية.

وأضاف الجعفري: العملية السياسية يقودها السوريون وكل ما يتصل بالدستور شأن سيادي يقرره السوريون ولا يمكن قبول أي فكرة تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لسورية أو قد تؤدي إلى ذلك.

وأوضح الجعفري أن لجنة مناقشة الدستور الحالي تقرر ما سيصدر عنها وليس أي دولة أو طرف آخر مثل ما يسمى “المجموعة المصغرة” التي حددت بشكل مسبق نتائج عمل اللجنة بهدف تخريب أي افاق للتقدم في العملية السياسية.

وأكد الجعفري أنه لا يجوز فرض أي جداول زمنية مصطنعة فيما يخص لجنة مناقشة الدستور الحالي لأنه سيترتب على ذلك نتائج عكسية بل يجب أن تكون الخطوات مدروسة ولا يمكن التعامل مع الأمور المتصلة به بأي استعجال.

وأشار الجعفري إلى أن سورية مستمرة بالعمل لتحقيق الحل السياسي عبر حوار سوري سوري وبقيادة سورية دون تدخل خارجي على أن تتصدر مكافحة الإرهاب الأولوية في كل مراحل وتطورات العملية السياسية.

و أكد الجعفري أن سورية ستحرر ما تبقى من أراضيها من الإرهاب ومن كل قوة أجنبية محتلة وغير شرعية.