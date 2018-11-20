البنتاغون: "إس-400" الروسية تتفوق على جوهرتنا "ثاد"!

جهينة نيوز

تتفوق منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي مثيلاتها الأمريكية من حيث فعاليتها، كما أن سعرها أكثر تنافسية بكثير، حسبما أفادت قناة CNBC الأمريكية، اليوم الاثنين.

وأشارت القناة، نقلا عن مصادر لها في البنتاغون، إلى أن سعر منظومة "إس-400" يناهز 500 مليون دولار، فيما يبلغ سعر بطارية واحدة من صواريخ "باتريوت" مليار دولار، أما منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ فيقترب سعرها من 3 مليارات دولار.

وذكّرت CNBC بأن الصين والهند وتركيا قد عقدت صفقات مع روسيا لشراء "إس-400"، وأن هناك أكثر من 13 دولة، ومنها السعودية وقطر والجزائر والمغرب ومصر والعراق وفيتنام، أبدت اهتمامها باقتناء المنظومات الروسية، وذلك رغم توعد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مشتريها.

كما أشارت القناة أيضا إلى أن "إس-400" تستطيع، بفضل خواصها التقنية، التصدي لعدد أكبر من الأهداف البعيدة في آن واحد، بالمقارنة مع المنظومات الأمريكية المماثلة. ونقلت CNBC عن مصدر عسكري أمريكي قوله إن "السلاح المثالي لا وجود له، لكن منظومة إس-400 الروسية تتفوق من حيث خواصها حتى منظومة ثاد التي تعد جوهرة الدرع الصاروخية الأمريكية".