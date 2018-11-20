أبراج يوم الثلاثاء 2018/11/20 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ٢٠/ ١١: قدرة هائلة على التنظيم، عصبي مزاجي، يثور لاتفه الاسباب، لا يحقد، ينسى الاساءة، عاقل، محظوظ حماسي، يحتفظ بالشباب، يحب الترتيب ويحب ان يكون مصدر اهتمام للآخرين، الاشهر القادمة انشغال بامور عقارية، فرص واشخاص جدد، بعض الدسائس انتبه التسرع، الدبلوماسية تنقذك، مشاريع خطوبة او زواج او ولادة طفل صغير، الايام القادمة، امر يتعلق بامور مالية او تحسين بامور مالية او ميراث

الحمل: القمر ببرجك، اعادة بناء جديدة تصلح الامور، نهار جيد، انت بحاجة لوجوه جديدة وتخوض تجارب، ترفض ان يقيدك احد، تضطر لانجاز اعمالك بسرعة، تغييرات ايجابية، بانتقال القمر لبرج الثور مساء تجد امور مالية في الصباح

الثور: كن متانيا ودبلوماسيا ولا تعرض مشاريعك وأفكارك للخطر، حافظ على سلامتك وانتبه من الالتباسات، تحتاج لتغيير الاجواء، تميل اليوم للتشاؤم، مجال جديد يدخل حياتك، تغير رايك كل ساعة وهذا يزيد الامر سوءا، تحتاج للهدوء والصبر حتى يصل القمر لبرجك

الجوزاء: انفتاحات تريحك اليوم، دفاع شجاعة وجراة، تميل من اجل قضية تحقق بعض الرغبات، تشارك بمناسبات اجتماعية، لا تفرص رايك، وجه جديد او معرفة قديمة، نهارك غير قابل للقياس

السرطان: الجميع ينتظرون منك الجواب، نهار فيه مسؤولية، تتخذ قرارا ولا تجد جوابا على تساؤلاتك، أسواق متعبة وسلطة اهل عليك، احداث مربكة وتسمع خبرا، تغير بعض المواعيد، تطرح مشكلة وتفسرها، مساء دعوات ولقاءات ووجوه جديدة وافراح

الأسد: تعود للظهور بقضية معقدة اعتقدت أنك سويتها تنظر إليها وتفهم جوانبها، عواطف صاخبة، تضع استراتيجية لاتصالاتك للمسافات البعيدة، قضايا قانونية، قلق وتسمع خبر، مساء تغيير طارئة

العذراء: يتحدث نهارك عن لقاءات حماسية او نقاشات دينية وفكرية، يغيب بعض الاشخاص عنك، ترافق مرضى، فواتير واستحقاقات وتخطط لشيء جديد، شيء من الماضي يعود للظهور، مساء تفكر بحركة وسفر

الميزان: مشروع مشترك مع الزملاء، تتخذ قرارات سريعة، يطرأ تغيرات بالعلاقات، تشتد حركتك وتزدهر وتعمل مشروع مشترك مع فئات، توخى الحذر ولا تثر المشاكل، تفتح ابوابك ونوافذك وتشرعها للمصالحات

العقرب: عمل كثير، تسير الامور حسب ما تشتهي، فرصة خارجية وتلوح في الافق، تخطط لعروض، يشجع نهارك على التغيير في الاراء، تتخطى بعض العوائق والاعتبارات الاجتماعية، انتبه لصحتك، تنقذ نفسك من ورطة، عليك ان تعرف ما تريد، مساء تركز على الشراكة

القوس: يبتسم القدر لك وتباشر بعلاقات شخصية جديدة، مشاريع بالافق وتشويق تسمع اخبار جيدة، سهرة لقاءات، ترتب احلامك وخياراتك، مساء يظهر العمل والانتقال من حال لحال

الجدي: تقلب بالمزاج، رغم انجازاتك نهارك يحمل امور عائلية وشخصية، انتبه من المجابهة والاحتكاك والانتفاضة، اثارة الضجة تسبب لك احزان او تطرد الافكار السوداء، كن حذرا وجهز الامور على صعيد السهرة ليلا، نهارا خذ نفس طويل، تغيير اقامة من الغد

الدلو: ثقة بالنفس عالية، لقاءات تحل مشاكلك، تلاحق مواضيعك بشكل حركي، تتحقق بلمحة بصبر من ذكرياتك وكلام الاخوة والجيران، قيود وانطلاقة بتفاؤل، حاول ان ترى كل شيء جميل، مساء مشاكل تظهر لديك

الحوت: قادر على الانتصار على المعوقات، تعالج بعض العراقيل الطارئة لترضية بعض الخواطر، اختر امرك وعد لمهامك والحذر تقوم ببعض الارباح والاعمال الناجحة، تمتد لك يد العون من المساء وغدا، حاول ان تفهم حاجيات الاخرين، مساء سفريات قصيرة